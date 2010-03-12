Споживачі «Київенерго» можуть платити за електроенергію без комісії

Відтепер мешканці столиці, що мають прямі розрахунки з АК «Київенерго», можуть сплачувати за спожиту електроенергію без комісії у відділеннях АКБ "Приватбанк".

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", нагадавши, що до цього часу без додаткової комісії кияни могли сплатити за електрику лише у відділеннях «Ощадбанку» та «Укрпошти».

«Спільний із “Приватбанком” проект - це крок енергокомпанії до більш якісних взаємин із споживачем. Адже укладений договір дозволяє киянам зручно та без жодних додаткових комісій сплачувати за електроенергію. Таким чином, споживачі “Київенерго” мають заощадити кошти та час, оскільки цей банк має велику розгалужену мережу відділень», - заявив заступник директора із збуту електричній енергії побутовим споживачам «Енергозбут» АК «Київенерго” Віктор МЕЛЬНИКОВ.

Користуватися даною можливістю можуть всі абоненти, які перейшли з АК «Київенерго» на прямі розрахунки за електроенергію, що дає можливість сплачувати за електрику окремо від інших платежів та робить відносини між компанією та споживачем прозорішими.

«Перехід на прямі платежі за електроенергію з усіма 980 тисячами абонентів “Київенерго” дозволить запровадити сучасні дистанційні системи оплати та здійснення контролю стану свого рахунку споживачем. Цю роботу компанія активно проводила у 2009 році і продовжує в цьому році», - додав В.МЕЛЬНИКОВ.