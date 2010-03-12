На Вінниччині кількість вільних робочих місць скоротилась на третину

У Вінницькій області кількість вільних робочих місць, дані про наявність яких надійшли до центрів зайнятості від підприємств, організацій та установ протягом січня-лютого 2010 року, зменшилася, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, на 1,4 тисячу, або майже на 30%, - до 3,6 тисяч.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі статистики, моніторингу та прогнозування Вінницького обласного центру зайнятості.

За повідомленням, станом на 1 березня 2010 року чисельність шукачів роботи на обліку в службі зайнятості становила 29,4 тис., у середньому на 1 вакансію претендували 37 осіб (рік назад на обліку нараховувалося 44,4 тис. осіб, претендентів на 1 вільне робоче місце було 32).

У загальній кількості безробітних переважає сільське населення – 17,9 тис. осіб, або 61% (на 1 березня 2009 року – 29,9 тис., або 63,0%).

Усього впродовж січня-лютого на обліку перебували 35,5 тис. осіб, з них за сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 2,2 тис. осіб; проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 1,5 тис. осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 872 особи; охоплено профорієнтаційною роботою 31,9 тис. осіб.