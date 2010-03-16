У Дніпропетровську виявили нелегальну АЗС

Співробітники управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області виявили в районі центрального автовокзалу Дніпропетровська та припинили діяльність нелегальної станції з реалізації дизельного пального.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління Олександр ГРОМАДСЬКИЙ. Організував діяльність автозаправки місцевий житель, колишній водій.

АЗС функціонувала без жодних дозвільних документів на даний вид діяльності, не мала касового обладнання. Під час перевірки АЗС податківці виявили та вилучили обладнання для реалізації пального на загальну суму 50 тис. грн. та 1,5 тонни дизельного пального.

Ведеться слідство.