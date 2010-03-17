В Одесі оптимізують рух транспорту в центральній частині міста

Фахівці одеського міського управління транспортного комплексу і фламандського університету ім. Гента розпочали реалізацію спільного українсько-бельгійського проекту «Нарощування потенціалу і способи планування пропускної спроможності міської транспортної системи Одеси».

Як повідомив УНІАН перший віце-мер Одеси Анатолій ВОРОХАЄВ, «з метою збільшення пропускної спроможності транспортних магістралей, в Одесі будуть виконані роботи з оптимізації транспортних потоків, визначення найбільш відповідних місць для паркувань автотранспорту і синхронізації світлофорного комплексу облцентру».

За його словами, вартість проекту становить понад 100 тис. євро, причому мерія Одеси сплатить усього 15% робіт, інші 85% профінансує уряд Фландрії (Бельгія) в рамках Угоди про реалізацію в Україні ряду консалтингових і інженерінгових проектів, укладених у 2009 році між урядами України і Фландрії (Бельгія).

Як зазначив професор університету ім. Гента Дірк ЛАУВЕРС, який координуватиме роботу фахівців з Фландрії, бельгійські та українські інженери-шляховики розроблять «майстер-план» транспортної системи міста, що включає встановлення програмних засобів з транспортного моделювання і навчанню місцевих організаторів транспортного комплексу прогнозуванню автомобільних потоків і мінімізації заторів на дорогах.

«Ми також маємо намір випробувати в Одесі концепції організації руху транспорту, що діють в європейських країнах, - додав Д.ЛАУВЕРС. – Проте розробники програми, насамперед, зважатимуть на специфіку Одеси, а не копіюватимуть схеми, що діють в інших містах і країнах».