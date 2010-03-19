В Україні очікується значне потепління

20 березня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у східних областях пройде невеликий мокрий сніг з дощем.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі та вранці в Україні, крім сходу, місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних, вдень у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині місцями до 18° тепла; на півночі Лівобережжя вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла. У м. Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.