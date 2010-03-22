На Тернопільщині вилучили 2 тисячі пляшок фальсифікованої горілки

На Тернопільщині податкові міліціонери вилучили партію фальсифікованої горілки на 35 тис. грн. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник головного відділу податкової міліції, перший заступник начальника Тернопільської об’єднаної Державної податкової інспекції Роман ГРИЖАК, факт реалізації алкогольних виробів з марками акцизного збору із ознаками підробки податківці виявили під час проведення огляду одного з об’єктів торгівлі Лановецького району. Відтак було вилучено 2 тис. пляшок лікеро-горілчаної продукції.

На пляшках було наклеєно етикетки «Пшенична хвиля» та «Пшенична чарка», горілка згідно з даними етикеток була вироблена на різних лікеро-горілчаних заводах Донеччини. Однак фальсифіковані акцизні марки викликали у податківців сумнів у якості продукції. На даний час проводиться експертиза вмісту вилученого алкоголю, вирішується питання про порушення кримінальної справи.