Залізничний транспорт готовий до переходу на літній час

Залізничний транспорт України готовий до переходу на літній час.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», 28 березня 2010 року о 03.00 на всій території України буде переведена годинникова стрілка на 1 годину вперед. При цьому пасажирські і приміські потяги, що знаходяться в цей час у дорозі, рухатимуться із збереженням всіх зупинок, приймаючи заходи для скорочення запізнень.

Починаючи з 04.00 28 березня пасажирські, приміські і вантажні потяги вирушатимуть за чинним графіком руху відповідно до літнього часу.

У потягах і на вокзалах буде забезпечене своєчасне інформування пасажирів про зміни розкладу руху потягів на період переведення годинникової стрілки.