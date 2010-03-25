Підстав для підвищення комунальних тарифів немає

Народний депутат України від БЮТ Олег ЛЯШКО переконаний, що підстав для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Чернігові.

"Перше, що робить влада, - заявляє про підвищення тарифів для населення та ціни на газ для населення, …вони не дбають про виконання своїх обіцянок, не дбають про інтереси людей", - сказав О.ЛЯШКО.

Він переконаний, що вартість послуг житлово-комунального господарства не лише не повинна зростати, а навпаки - її можна зменшити. Шлях до цього, на думку депутата, полягає у наведенні порядку в системі оплати за ЖКП.

За його словами, населення за послуги сплачує 85%, а підприємства ЖКГ видають "Нафтогазу" 30%, і невідомо де дівається різниця у 50%. "Наведіть порядок з оплатою, щоб всі кошти надходили до "Нафтогазу", щоб той мав можливість розраховуватися за газ з Росією, і не буде потреби піднімати ціну", - переконаний О.ЛЯШКО.

Народний депутат також повідомив, що вже зареєстровано проект закону про єдину систему моніторингу оплати населення за житлово-комунальні послуги, газ і воду.

"Коли ми наведемо лад у цьому ланцюгу – від споживача, до ЖЕКів, обленерго і між ними до "Нафтогазу", то тоді виникне можливість тарифи знизити, а не підняти", - заявив О.ЛЯШКО.

Він також зауважив, що перевірка тарифів за ЖКП у Запорізькій та Луганській областях, проведена при Ю.ТИМОШЕНКО, виявила завищення вартості тарифів у п`ять разів.

"Якби уряд ТИМОШЕНКО був при владі сьогодні, то була б можливість зменшити тарифи, натомість нова влада заявляє про їх підвищення", - зазначив О.ЛЯШКО.