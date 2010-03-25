Рівень безробіття в Україні нижчий, ніж у Європі?

Профспілкові активісти розкритикували офіційну статистику щодо кількості безробітних. Вони стверджують, що роботи в Україні не мають 3 мільйони 400 тисяч осіб, тоді як Держкомстатистики говорить лише про півмільйона.

Держкомстат нарахував за три перші квартали минулого року 530 тисяч зареєстрованих безробітних українців. Втім, за словами голови Національного форму профспілок України Мирослава ЯКИБЧУКА, насправді безробітних майже три з половиною мільйони.

Директор державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ частково визнав недосконалість офіційної статистики, заявивши що в його службі реєструється лише близько половини тих, хто не має роботи. Таким чином, він не виключив, що насправді безробітними в Україні на сьогодні можуть бути понад мільйон осіб.

Водночас, за його словами, дані Держкомстату про безробіття в державі за перші 9 місяців минулого року на рівні 8,6% заслуговують на довіру, оскільки розраховуються за методикою Міжнародної організації праці. В.ГАЛИЦЬКИЙ наголосив, що це нижче, ніж у середньому по країнах Євросоюзу, де безробітних є 8,8%. І пояснив цей феномен «справедливим законодавством України про працю». Крім того, чиновники пояснюють таку невідповідність у цифрах переховуванням найманих працівників у тіньовій сфері, яка, за даними мінекономіки, сягає в Україні до половини реального сектору.

Утім, як зазначив М.ЯКИБЧУК, працівники цього сектора економіки хоча й мають роботу, але позбавлені будь-яких конституційних прав та гарантій. В існуванні цієї проблеми експерт звинуватив «низьку соціальну відповідальність роботодавців», схильних, за його словами, вирішувати проблеми виробництва коштом тіньових працівників.

“Німецька хвиля”