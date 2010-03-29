У Запорізькій області борги із зарплати збільшилися на 26,6%

У Запорізькій області заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 26,6% - до 73,7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, "загальна сума заборгованості із заробітної плати досягла 73,7 млн. грн., з початку року вона збільшилася на 15,5 млн. грн. - тобто на 26,6%".

За даними ЗОДА, таку динаміку зростання заборгованості з виплати зарплати забезпечили, в першу чергу, економічно активні підприємства, борги яких за підсумками січня-лютого становили 40,7 млн. грн., збільшившись з початку року на 22%.

"Заборгованість з виплати зарплати на підприємствах-банкротах з початку року збільшилася на 14,6% і досягла 26,5 млн. грн., борг із зарплати на комунальних підприємствах збільшився до 6,2 млн. грн.", - констатували в ЗОДА.

За даними заступника губернатора Миколи ФРОЛОВА, 80% загального боргу по заробітній платі в Запорізькій області сформували підприємства обласного центру. У переліку підприємств-боржників казенне підприємство "ЗТМК", держпідприємство "Радіоприлад", ВАТ "Запорізькперетворювач" і комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс".

На нараді в ЗОДА з питань погашення боргів із заробітної плати керівники підприємств-боржників заявили, що основна причина ситуації, що склалася, - невиконання своїх зобов`язань державою - проблеми з поверненням ПДВ (для промпідприємств) і ненадходження держкомпенсації за перевезення пільговиків КП "Запоріжелектротранс".