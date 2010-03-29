У шкільних бібліотеках Вінниці встановили інтернет

У шкільних бібліотеках Вінниці запроваджено інтернет-доступ до літератури.

Як передає кореспондент УНІАН, нещодавно між навчальними закладами системи середньої освіти міста та Вінницькою обласною універсальною бібліотекою ім. Тімірязєва було укладено відповідну угоду про співробітництво.

Днями за сприяння Лабораторії з впровадження інформаційних технологій ФМГ №17 бібліотеку ім. Тімірязєва підключили до системи електронного документообігу та колективної роботи з документами. «Цей крок забезпечить роботу з документами через веб-інтерфейс та допоможе учням і вчителям знайомитись з електронними виданнями, бібліотеками України та країн світу, on-line каталогами та on-line довідкою», - вважають у міськраді Вінниці.

Як повідомив начальник міського управління освіти Володимир БУНЯК, головним завданням цього співробітництва є поліпшення умов користування бібліотечним фондом, наближення книги до вчителів та учнів. Крім того, допомога в організації системи підготовки та перепідготовки вінницьких вчителів.

«Вінницька обласна універсальна бібліотека ім. Тімірязєва постійно інформуватиме загальноосвітні школи міста про нові надходження книг, періодичних видань та методичної літератури. Все це здійснюватиметься в електронному вигляді за допомогою електронної пошти. Цей процес допоможе заощаджувати час, який витрачається на пошук інформації, необхідної школярам для навчання, та розширення їхнього світогляду», - вважає В.БУНЯК.