«Бісквіт-Шоколад» розширює лінійку бісквітних рулетів

Корпорація «Бісквіт-Шоколад, один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, розширила асортимент бісквітних рулетів, випустивши новий рулет шоколадно-журавлинний. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

З виходом нового продукту лінійка рулетів налічує шість найменувань.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з великих виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована в 2004 році у складі АОЗТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», АОЗТ «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ОАО «Первухинській цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка».

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів.

У 2009 році підприємства корпорації випустили 59,5 тис. т кондитерських виробів, що на 4% більше, ніж в 2008 р., у грошовому виразі об`єм виробництва виріс на 20% і склав 683,4 млн. грн., обсяг реалізації склав 684,6 млн. грн. Компанія постачає кондитерські вироби більш, ніж у 20 країн світу, питома вага експорту за підсумками минулого року - близько 30%.