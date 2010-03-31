У Севастополі на Великдень транспорт працюватиме цілодобово

У Севастополі з метою створення зручностей вірянам, які хочуть взяти участь у великодневих богослужіннях у храмах міста, транспорт працюватиме у цілодобовому режимі.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації.

Відповідно до затвердженого порядку роботи транспорту, на Великдень і у поминальну неділю, 11 квітня, буде виділено додаткову кількість транспорту.

Керівникам автотранспортних підприємств наказано до 1 квітня подати до відділу транспорту і зв`язку міської держадміністрації інформацію про кількість транспортних засобів на маршрутах, а також забезпечити технічний контроль автобусів, що випускаються у нічну зміну, і медичний огляд водіїв.

Перевезення пасажирів здійснюватиметься за тарифами, визначеними згідно з Регіональним меморандумом про взаємодію (розмір нічного тарифу не повинен перевищувати 100% вартості проїзду в денний час).