У столиці пройде два сільськогосподарські ярмарки

2 квітня в Києві проведуть 2 сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомила прес-служба КМДА.

За повідомленням, на ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Ярмарки відбудуться у Деснянському районі на вул. Лісківській та у Святошинському районі на розі вулиць Наумова та Підлісної.

Кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.