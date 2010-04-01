Українці можуть працювати в Польщі без офіційного дозволу до 2011 року

Громадяни України та інших держав, які отримали в 2007 році право працювати у Польщі без офіційного дозволу, зможуть працювати за такою схемою поки лише до 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві праці та соціальної політики Польщі.

"Можливість працевлаштування іноземців без отримання дозволу має характер експерименту і діє до 31 грудня 2010 року", - відзначено у повідомленні.

Прес-служба міністерства не уточнила, чи цей експеримент буде продовжено на наступні роки у зв`язку зі зростаючим у Польщі безробіттям, яке у лютому сягнуло 13%.

У міністерстві додали, що, крім України, Білорусі, Росії та Молдови, у рамках цього експерименту можуть працевлаштовуватися у Польщі громадяни Грузії.

Водночас, як пише польська DziennikGazetaPrawnа, польські фірми та громадяни планують цього року взяти на роботу 200 тисяч українців.

За даними газети, поляки все охочіше беруть на роботу українців, які часто погоджуються на менші зарплати, а також є більш мобільними за працівників-поляків.

DziennikGazetaPrawnа написала, що українці у Польщі на сільгоспроботах заробляють 350-500 доларів на місяць, на будівництві - близько 700 доларів. При цьому кваліфікованому зварювальнику з України польський працедавець може платити на 40% менше, ніж поляку - 5-6 доларів за годину.