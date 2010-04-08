У Києві обстеження на пересувному флюорографі пройшли 762 особи

У Києві впродовж минулого тижня - з 30 березня по 2 квітня - обстеження в пересувному кабінеті флюорографії пройшли 762 особи, з яких 155 - гості міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України”, лікарі-рентгенологи виявили 46 патологій, більшість з яких - підозра на туберкульоз. При цьому випадки виявлення онкологічних захворювань поодинокі.

Наразі пересувний флюорограф працює поблизу станції метро «Святошин» (магазин «Сільпо», проспект Перемоги, 87).

8 та 9 квітня флюоромобіль працюватиме біля станції метро «Лук’янівська».

Подальший графік роботи пересувного флюорографічного кабінету:

10-11 квітня – ринок «Троєщина»;

13-15 квітня – ст. метро «Либідська»;

16-18 квітня – ст. метро «Контрактова площа»;

20-22 квітня – вул. Печенізька, 16 (Татарка);

23-25 квітня – вул. Петра Запорожця, 25;

27-28 квітня – ст. метро «Лісова»;

29-30 квітня – Дарницький вокзал.

Флюорограф працює з 09.00 до 19.00, перерва з 14.00 до 15.00, понеділок – вихідний.

Як повідомлялося, з 25 березня в Києві проходить спільна акція КМДА та фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» щодо безкоштовного флюорографічного обстеження киян та гостей міста. Метою акції є збільшення рівня виявлення захворюваності на туберкульоз серед населення та підвищення інформованості населення щодо проблеми захворюваності на туберкульоз.