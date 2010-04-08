В Івано-Франківській області яйця подорожчали на 8,7%

В Івано-Франківській області в березні цього року індекс споживчих цін складав 100,8%, з початку року – 104,7% (у 2009 р. – 101,0% і 105,8%, відповідно).

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Наголошують, що ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в березні підвищилися на 1,7%. Найбільше подорожчали яйця (на 8,7%) і фрукти (на 8,2%). Зросли в ціні кондитерські вироби з цукру, шоколад, хліб і хлібопродукти, маргарин, овочі, консервоване молоко, масло, безалкогольні напої, кисломолочна продукція, сир (на 4,0–1,3%). Водночас, на 3,6% подешевшали тваринні жири, на 2,3% – молоко, на 1% – цукор, на 0,5% – яловичина, на 0,3% – свинина.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 2,5%, в т.ч. тютюнові вироби – на 5,8%, алкогольні напої – на 0,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 2,3% за рахунок зменшення (відповідно до фактичних витрат) величини плати населення за гарячу воду і опалювання на 10,2%.

У сфері освіти ціни зросли на 1,1% за рахунок збільшення на 13,1% вартості послуг дошкільних і початкових закладів.

Зростання цін на транспорт на 0,4% зумовлений, перш за все, подорожчанням на 1,2% палива і масел.

Крім того, на 1,1% підвищилися ціни на послуги ресторанів і готелів, на 0,8% – різні товари та послуги. Подешевшали послуги відпочинку та культури (на 0,6%), одяг і взуття (на 0,4%), послуги в сфері охорони здоров`я і зв`язку (на 0,2%).