У Донецькій області ДАІ затримала майже 170 п'яних водіїв

У Донецькій області за вихідні дні 10-11 квітня працівники Державтоінспекції затримали 167 п`яних водіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДАІ, всього за вихідні дні працівниками ДАІ було виявлено близько 3,5 тис. порушень Правил дорожнього руху. На дорогах області скоєно 15 ДТП, в яких двоє людей загинуло і 16 були травмовані.

Так, 10 квітня о 21.40 водій вантажного автомобіля ГАЗ скоїв наїзд на автомобіль МАН, який стояв, при цьому 45-річний пасажир автомобіля ГАЗ дістав смертельну травму.

О 14.00 11 квітня 36-річний водій мотоцикла «Дніпро-11» скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2106». Внаслідок ДТП пасажир мотоцикла, 1979 року народження, дістав струс мозку, а водій мотоцикла - смертельну травму.

У ДАІ уточнили, що всього з початку року в Донецькій області в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 70 чоловік, понад 900 -травмовані.