У Дніпропетровську припинили подачу гарячої води

У Дніпропетровську через борги населення за теплопостачання з сьогоднішнього дня припинено централізовану подачу гарячої води до багатоквартирних будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор КП „Дніпропетровські міські теплові мережі” Микола ШИПКА.

За його словами, 13 квітня НАК „Нафтогаз України” видав розпорядження місцевим підприємствам з газопостачання відключити підприємства теплоенергетики, що мають борги, від газоспоживання.

М.ШИПКА зазначив, що „Дніпроміськтепломережі” наразі заборгували за газ близько 211 млн. грн. У свою чергу населення Дніпропетровська має борг перед комунальним підприємством за спожите теплопостачання в сумі 192 млн. грн.

М.ШИПКА також уточнив, що постачання гарячої води до лікарень та дитячих закладів не припинятиметься.