Дніпропетровські митники зупинили незаконне переміщення м‘яса

Дніпропетровські митники виявили факт незаконного переміщення м‘ясної продукції на суму більш ніж 1,7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, одна з дніпропетровських фірм, згідно із зовнішньоекономічним контрактом, укладеним з торговою компанією Кіпру, протягом року отримувала м’ясну продукцію, яка відправлялась з Німеччини. Загальна вага ввезеного товару склала 95,5 тонн, а вартість 363,5 тис. грн.

З метою перевірки автентичності документів, які надавалися цією фірмою у митницю для підтвердження заявленої вартості товару, було направлено запит до Німеччини. З отриманої відповіді встановлено, що згідно з інвойсами, які надавалися відправником товару при оформленні експортних вантажних митних декларацій у Німеччині, вартість вищевказаної м’ясної продукції становить понад 1,7 млн. грн.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 352 Митного кодексу України. Готуються матеріали для порушення кримінальної справи.