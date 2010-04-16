Наречені завтра садитимуть дерева у Київському зоопарку

17 пар наречених мають намір завтра взяти участь у саджанні дерев на Алеї молодят у Київському зоопарку.

Як повідомляє прес-служба зоопарку, акція із закладки Алеї молодят розпочнеться об 11.30.

Таким чином співробітники зоопарку хочуть привернути увагу до проблеми величезної кількості зрізаних квітів, які дарують молодятам на весілля, і запропонувати альтернативу знищенню живих рослин. Замість традиційного покладання квітів до пам`ятників столиці молодята зможуть посадити іменну горобину або катальпу. Ці дерева було обрано через їх символічне значення. Так, горобина є уособленням родючості, добробуту і успіху у житті, а катальпа символізує нескінченний союз двох закоханих сердець.

Перед кожним деревом буде встановлено табличка з іменами молодят, які висадили дерево.

Крім того, взяти участь в акції з озеленення зоопарку висловили бажання 43 подружні пари. Людям, що вже мають досвід сімейного життя, запропонують саджати дерева на іншій алеї, і вони зможуть вибрати дерево на свій смак, від екзотичних хвойних рослин до дубів.