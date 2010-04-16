У Києві подорожчав хліб, поки тільки батони. У кіосках і дрібних магазинчиках на Нивках, Лук’янівці, Сирцях, Шулявці та інших районах вони коштують вже 2,80 грн. замість 2,64 грн.

Як сказала продавець одного з таких кіосків біля станції метро «Нивки», після подорожчання хліб стали брати менше. «Почався дачний сезон, зазвичай в цей час у нас розбирають хліб «Український» і батон. Але зараз беруть менше. Мабуть, для пенсіонерів і малозабезпечених 20 копійок — це відчутно», — говорить продавець Ганна. У мерії розводять руками: говорять, що Кабмін Тимошенко відібрав у них можливість регулювати ціни на соціальні сорти, пише газета “Сьогодні”.

У супермаркетах і великих торгових мережах ціни на ті ж батони не підняли. «У нас довгостроковий договір. Поки постачальники про майбутнє підвищення не заявляли», — розповів менеджер одного з супермаркетів.

Начальник відділу цінової політики Василь ЯСТРУБІНСЬКИЙ говорить: «У міста вже немає повноважень регулювати ціни, на жаль». Держрегулюванням на окремі соціально значущі товари займається Кабмін.

Причина нинішнього подорожчання в тому, що ціни підвищили міні-пекарні, пише газета. Одна з власниць Інна БАРМАШ сказала, що подорожчав цукор: «Він використовується під час виробництва батона — в ціні зріс за рік майже удвічі. Та й ціни на паливо теж пішли вгору, а нам треба оплачувати доставку в магазини».

Гендиректор «Київхліба» Володимир ЧЕРЕДА стверджує, що вони поки ціни не підвищували: «Але гарантувати, що вона не підвищиться в майбутньому, не можу».

Експерт Олександр ЖОЛУДЬ прогнозує, що ціни будуть зростати і далі: «У Києві для компенсації виробникам виділяють дуже великі субсидії. Оскільки доходи держбюджету падають, субсидії зменшуватимуться, а отже - зростатимуть ціни. Думаю, що на весь хлібний кошик вони можуть підвищуватися на 15% в рік, а на окремі сорти — до 50%».

Востаннє компанія «Київхліб» підвищувала ціни на масові сорти 31 серпня 2009 року на 5%. Зокрема, буханець «Українського» подорожчав на 16 копійок і коштував у роздрібній мережі 3,16 грн. (було 3 грн.), батон — на 14 копійок – до 2,64 грн. (було 2,5 грн.). Як пояснював гендиректор «Київхліба» Володимир Череда, подорожчання пов`язане з підвищенням цін на витратні матеріали.

Фокус