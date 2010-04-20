У Криму кількість вакансій збільшилася на 29%

За повідомленнями підприємств, установ і організацій АРК, кількість вільних робочих місць і вакантних посад у Криму протягом березня 2010 р., порівняно з лютим, збільшилася на 28,5%, і на 1 квітня 2010 р. становила 3526 одиниць.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в АРК.

При цьому, порівняно з 1 квітня 2009 р., кількість вільних робочих місць і вакантних посад у Криму зменшилася на 1,6%.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце становить 5 осіб. За категоріями робочих місць цей показник щонайвищий у працівників, що не мають професії, - 9 осіб.

Як повідомляв УНІАН, кількість вільних робочих місць і вакантних посад у Криму протягом лютого 2010 р., порівняно з січнем, збільшилася на 4,5%, і на 1 березня 2010 р. становила 2744 одиниць.