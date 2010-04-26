8 травня у Львові відбудеться Парад наречених.

Як повідомив УНІАН організатор Параду наречених Дмитро ГЛОМБІНСЬКИЙ, участь у параді, який проходитиме вулицями центру старовинного Львова, може взяти будь-яка жінка, дівчина чи дівчинка, одягнена у весільне вбрання.

«Парад наречених дає змогу жінкам одягати весільну сукню щороку. І не важливо, чи одружені вони, чи ні. Для одружених – це змога згадати свій найкращий день у житті, для неодружених – це можливість стати нареченою, не одружуючись, а до шлюбу підійти виважено і не виходити заміж заради того, щоб одягти весільну сукню. Для цього можна прийти на парад», - зазначив у коментарі Д.ГЛОМБІНСЬКИЙ.

Він також наголосив, що метою параду є об’єднання на одному заході якомога більше жінок, які бажають одягнути весільну сукню, і «таким чином відновити моду на пишні весільні церемонії та міцні шлюби, які завжди були характерними для українців».

«Також ми намагаємося привернути увагу молоді до автентичного весільного вбрання різних регіонів України і популяризувати його», - додав Д.ГЛОМБІНСЬКИЙ.

Крім наречених, до участі у Параді на конкурсній основі організатори запросять фотографів, відеооператорів, візажистів, флористів, весільні салони, салони краси, ювелірні салони, салони прокатів авто, ресторани та інші заклади відпочинку, великих виробників кондитерської продукції та інших товарів.

Зніматимуть Парад наречених найкращі фотографи та відеооператори України, які на конкурсній основі отримають акредитацію на захід.

Після Львова Парад наречених пройде в Тернополі, Луцьку, Рівному, Чернівцях, Івано-Франківську.

*** Перший Парад наречених відбувся у Львові 8 березня 2008 року. Тоді у цьому заході взяло участь понад 40 наречених, які пройшли парадом центральними вулицями міста.