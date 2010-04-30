Мобільний зв`язок в Україні подорожчає. Швидше за все, кажуть аналітики ринку, абоненти відчують це в середині літа. Все це через підвищення у п`ять разів плати за користування радіочастотним ресурсом. Національний регулятор зв`язку збільшує з 1 травня 2010 року ставку щомісячного збору з мобільних операторів. Таке підвищення майже до 8 тисяч гривень за 1 Мгц смуги радіочастот в одному регіоні.

"Оскільки у кожного мобільного оператора є свій частотний ресурс, по якому вони відповідно до законодавства платять. Відповідно, у кожного мобільного оператора є і стаття витрат за плату користування радіочастотним ресурсом. І підвищення витрат мобільних операторів може потягнути за собою підвищення тарифів для рядових абонентів", - заявила Олена Варганич, експерт мобільного ринку.

Для нових абонентів, стверджують аналітики, ці витрати закладатимуть у нові тарифні плани, які пропонуватимуть абонентам під виглядом всіляких акцій. Також експерти припускають, що оператори мобільного зв`язку можуть перевести витрати і на інші послуги, щоб не відлякувати користувачів.

Фінансове становище у операторів залишає бажати кращого. У всіх національних операторів спостерігається зниження кількості абонентів і погіршення фінансових показників по всіх послугах. Щоправда, самі оператори від офіційних коментарів поки утримуються.

“Обозреватель”