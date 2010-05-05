В Одесі про безпеку громадян дбатимуть наряди дружинників

З 1 травня на вулицях і пляжах Одеси безпеку відпочиваючих забезпечуватимуть сотні велопатрулів, укомплектованих співробітниками МВС і дружинниками-добровольцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника УМВС України в Одеській області Дмитро ФУЧЕДЖИ.

За його словами, своєрідним іспитом для вартових порядку стануть травневі свята, що традиційно відкривають курортний сезон у місті. Для підтримки порядку в ці дні буде задіяно близько 6 тисяч співробітників.

Крім того, додав Д.ФУЧЕДЖИ, безпеку на магістралях обласного центру забезпечуватимуть близько 300 патрулів Державтоінспекції, а також 200 бійців спецназу Внутрішніх військ.