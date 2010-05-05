В Одесі про безпеку громадян дбатимуть наряди дружинників
10:20, 05 травня 2010Права споживачів
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І міліціонерів на велосипедах
З 1 травня на вулицях і пляжах Одеси безпеку відпочиваючих забезпечуватимуть сотні велопатрулів, укомплектованих співробітниками МВС і дружинниками-добровольцями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника УМВС України в Одеській області Дмитро ФУЧЕДЖИ.
За його словами, своєрідним іспитом для вартових порядку стануть травневі свята, що традиційно відкривають курортний сезон у місті. Для підтримки порядку в ці дні буде задіяно близько 6 тисяч співробітників.
Крім того, додав Д.ФУЧЕДЖИ, безпеку на магістралях обласного центру забезпечуватимуть близько 300 патрулів Державтоінспекції, а також 200 бійців спецназу Внутрішніх військ.
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