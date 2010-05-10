В Івано-Франківську встановили «Камінь любові з Кани Галілейської»

В Івано-Франківському парку відпочинку імені Тараса Шевченка біля «Лебединого озера» встановили для закоханих «Камінь любові з Кани Галілейської».

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про його встановлення прийняв Івано-Франківський виконавчий комітет з нагоди 348-річчя Івано-Франківська.

Проект «Каменю любові» підтримав Міжнародний благодійний фонд «Пілігрим». Автор проекту Алекс ШТРАЙ, а скульптор – Олександр КУЗЬМИН.

Метровий барельєф виготовлений із місцевого матеріалу. Доповнює барельєф ангел кохання, який привезли з міста Кани, що розташоване в Галілеї, де, за переказами, Ісус благословив наречених. Це місце вважається щасливим для закоханих, тут призначають побачення, зізнаються в коханні і фотографуються в день весілля. На незвичайному монументі встановлено табличку з написом: «Доторкніться на щастя до цього каменя та попросіть у Господа, щоб Ваша любов була такою ж міцною, як ця частина Святої Землі, з того самого місця, де Ісус благословив наречених».

У мерії Івано-Франківська, за підтримки якої встановлено монумент, сподіваються, що «Камінь любові з Кани» стане улюбленим місцем усіх закоханих франківчан та тих, хто по-справжньому любить своє місто.

До цього часу «Камінь любові» мали лише одесити та кияни.