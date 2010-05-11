В Україні можуть змінити систему контролю за обертом алкоголю

Діюча система контролю за оборотом алкоголю в країні не виконує свої функції і потребує радикальних змін.

Про це заявив міністр економіки України Василь ЦУШКО в коментарі для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 17, 30 квітня - 14 травня).

«Нам необхідна сучасна європейська система контролю обороту алкоголю в країні, що захищає інтереси і виробників, і споживачів. На жаль, діюча система акцизних марок, голографічний знак реального захисту і контролю не забезпечують», - впевнений міністр.

При цьому він визнав існування ринку нелегальних акцизних марок. «У нас в результаті склався ще й ринок нелегальних акцизних марок, і ті, хто їх виготовляє і поширює, в змові з виробниками нелегального спирту випускають нелегальний алкоголь», - констатував В.ЦУШКО.

Міністр економіки підкреслив, що його відомство продовжить роботу над поліпшенням системи контролю за оборотом алкоголю. «Ми повинні створювати нову, прозору систему контролю обороту алкоголю. Звісно, ця робота буде ефективною тільки в тому разі, якщо держава визначить чітку стратегію — які цілі і завдання в підакцизних галузей, як розвивати експортний потенціал, як захищати права споживачів. І ми продовжуватимемо цю роботу», - заявив В.ЦУШКО.