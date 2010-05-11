На Вінниччині зупинили експлуатацію 15 пунктів заготівлі молока

11:53, 11 травня 2010
Права споживачів
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Санепідемслужба

У Вінницькій області з початку року призупинили експлуатацію 15 молокозаготівельних пунктів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв`язків з громадськістю Вінницької ОДА.

Головний державний санітарний лікар Валентина ЗАЙЦЕВА повідомила, що під контролем санепідслужби області є 363 молокоприймальних пункти, з яких функціонує 304.

В результаті перевірок виявили, що 201 молокоприймальний пункт (55,3% від загальної кількості) не забезпечений водопостачанням, там були відсутні відповідні умови для дотримання санітарно-гігієнічного режиму, санітарної обробки інвентарю.

У цьому році за виявлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності притягнули 32 посадових особи. Призупинена експлуатація 15 молокозаготівельних пунктів (Бершадський, Мурованокуриловецький, Жмеринський, Тростянецький, Теплицький, Хмільникський райони).

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