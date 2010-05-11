У лісах Херсонської області - найвищий рівень пожежної небезпеки

У лісах Херсонської області настав 5-й, найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні лісового й мисливського господарства Херсонської області.

Згідно з повідомленням, у лісах області соснові насадження інтенсивно виділяють ефірні масла, які можуть спалахнути від будь-якої іскри.

Крім того, в лісах, враховуючи піщаний грунт, повітря прогрівається сильніше, ніж на відкритій місцевості.

У таких умовах забороняються відвідання лісів населенням і в`їзд автотранспорту в ліси.

Із 9 травня Херсонський обллісгосп також почав застосовувати вертоліт для патрулювання лісів.