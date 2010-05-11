На Київщині забракували більше 27% ЗВТ

Протягом квітня 2010 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП «Київстандартметрологія» перевірили 11 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на автозаправних станціях (АЗС) Київщини. З них 3 ЗВТ (27,2%) виявились непридатними до застосування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірили стан виконання вимірювань, стан метрологічного забезпечення під час проведення торговельно-комерційних операцій між покупцем і споживачем на 15 АЗС Києво-Святошинського району. На 5 з них (33,3% від загальної кількості перевірених АЗС) виявлено такі порушення: незабезпеченість в повному обсязі зразковими мірниками, що є порушенням нормативно-правових актів у сфері обліку нафтопродуктів; неправильне виконання вимірювань (гранично допустимі відхилення при відпуску нафтопродуктів не відповідають вимогам нормативної документації на повірку), що призводить до неправильного визначення об`єму нафтопродуктів та обрахунку покупців; незадовільна кваліфікація фахівців, які виконують вимірювання.

За результатами перевірок складено протоколи про адміністративні правопорушення та накладено штрафи на загальну суму 1 тис. 122 грн.