Державтоінспекція збільшить кількість своїх постів у Криму

На час курортного сезону в Криму для забезпечення безпеки руху, а також для допомоги водіям буде збільшено кількість постів Державтоінспекції.

Про це сьогодні, відповідаючи на запитання на прес-конференції в Києві, заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«У Криму встановлюватимемо додаткові пости ДАІ для роз`яснення водіям особливості їзди гірськими дорогами і зокрема пояснювати їм як користуватися так званими пастковими глухими кутами», - сказав він.