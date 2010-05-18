Молочні суміші не були причиною смерті немовлят

Припущення про те, що смерть немовлят у Тернопільській та Полтавській областях минулого тижня настала в результаті отруєння молочними сумішами, не підтвердилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ.

«На сьогодні всі лабораторні дослідження завершено. За результатами, залишки суміші «Малятко», якою годували дитину в Тернопільській області, відповідають нормативним показникам із безпеки. У другому випадку Вінницька облСЕС провела лабораторне дослідження дитячої суміші Детолакт-біфідус, якою годували дитину. Згідно з результатами дослідження, дитяча суміш відповідає нормам за показниками безпеки», - заявив Г.РОЖКОВ.

При цьому він зазначив, що аналіз води, яка використовувалася для приготування дитячого харчування, в обох випадках показав перевищення норми вмісту нітратів.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з реєстрацією випадку смерті дівчинки 3-місячного віку в селі Жуківці Тернопільської області, Г.РОЖКОВ доручив перевірити підприємство, де виробляється молочна суміш «Малятко» - «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

У свою чергу голова Держспоживстандарту України Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ 14 травня підписав наказ про перевірку всіх виробників дитячого харчування і підприємств роздрібної торгівлі, які реалізують цю продукцію.