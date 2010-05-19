Донецька залізниця внесла зміни у графік руху поїздів

Донецька залізниця внесла зміни у новий графік руху поїздів на 2010/2011 роки, який вводиться в дію з 30 травня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з новим графіком, щодоби курсуватимуть, у середньому, 28 поїздів формування Донецької залізниці, у тому числі 4 додаткових поїзди у кримському сполученні: № 277/278 Донецьк-Сімферополь (при збільшенні пасажиропотоку), № 435/436 Луганськ-Сімферополь (курсує по датах, а з середини червня планується курсування щоденно), № 419/420 Луганськ-Феодосія (курсуватиме з 10.06 по 18.09 по парних числах), № 427/428 Ясинувата-Феодосія (курсуватиме з 03.07 по 29.08 по непарних числах).

Крім того, для задоволення потреб у пасажирських перевезеннях у львівському напрямку передбачено скорочення часу перебування в дорозі поїзда № 21/22 сполученням Донецьк-Львів на 1 годину 36 хвилин (відправлення з Донецька о 13:49 і прибуття до Львова о 13:07, відправлення зі Львова о 17:15 і прибуття до Донецька о 16:50). Також продовжено маршрут поїзда № 386/385, який курсуватиме з Маріуполя до Липецька (раніше курсував до Воронежа).

Також графік на 2010/2011 роки передбачає призначення нових безпересадочних причіпних вагонів: один вагон Маріуполь-Уфа цілий рік 1 раз на 4 дні, один вагон Маріуполь-Красноярськ цілий рік 1 раз на 4 дні. При цьому в новому графіку на 2010/2011 роки збережені існуючі графіки руху постійних поїздів київського, московського і кримського напрямів.

У повідомленні також наголошується, що до літнього сезону Донецька залізниця підготує 767 пасажирських вагонів, з них 235 обладнані системами кондиціонування повітря. У цілому ж, для комплектації повних схем пасажирських поїздів Донецької залізниці у період пікових літніх перевезень буде задіяно 781 вагон.

На найбільших вокзалах Донецької залізниці (Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Дебальцеве, Волноваха, Іловайськ, Красноармійськ) відкриються 16 додаткових кас для оформлення проїзних документів у дальньому та приміському сполученні. Всього буде працювати 271 каса.