ПЗЗ тимчасово змінює рух деяких приміських поїздів через Київ

У зв`язку з ремонтними роботами на перегоні Київ-Московський - Дарниця, Південно-Західна залізниця тимчасово змінює рух деяких приміських електропоїздів.

Як повідомила УНІАН прес-служба Південно-Західної залізниці, отже, 25, 26, 27 і 28 травня 2010 року з 12.15 до 16.15 приміські поїзди прямуватимуть через станцію Київ-Петрівка замість Київ-Пасажирський.

Зокрема, це стосується поїздів №6912 Борщагівка-тех. – Ніжин №6913 Носівка – Борщагівка-тех., №6915 Ніжин – Борщагівка-тех., №6811 Яготин – Борщагівка-тех., №6917 Ніжин – Борщагівка-тех., №6816 Борщагівка-тех. – Яготин.

Згідно з повідомленням, у вищезазначені дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських поїздів підвищеного комфорту №812 і №816.