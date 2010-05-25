В Івано-Франківську відкрили новий центральний автовокзал

22 травня в Івано-Франківську урочисто відкрили новий центральний автовокзал.

Як передає кореспондент УНІАН, нова будівля розташована поруч із залізничним вокзалом.

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС повідомив на урочистому мітингу, що місто «на цей подарунок чекало довгих десять років». За його словами, «досить непросто було досягти кінцевої мети» через різноманітні проблеми. Він висловив упевненість, що і пасажири, і працівники автовокзалу відчують комфорт, перебуваючи у новому приміщенні.

Новий автовокзал має площу 600 кв. м, він обладнаний сучасною технікою.

Досі головний автовокзал Івано-Франківська розташовувався у приміщенні залізничного вокзалу.