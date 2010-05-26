Столична влада обіцяє на День Києва багато нових цікавих заходів

Столиця активно готується до Дня Києва, що святкуватиметься 29-30 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, цього року до програми святкування увійшло багато нових цікавих заходів - різножанрові святкові культурно-мистецькі, спортивні заходи, різноманітні акції. Були враховані різні естетичні смаки та вікові категорії, сучасні форми організації

«Основні традиційні міські заходи, які до вподоби киянам та гостям столиці і щорічно отримують схвальні відгуки, відбудуться на Майдані Незалежності, вул. Хрещатик, Співочому полі Печерського ландшафтного парку, у закладах культури, скверах та парках міста. Всі святкові творчі проекти спрямовані на те, щоб показати киянам та гостям столиці кращі культурно-мистецькі здобутки міста», – розповів В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За інформацією Головного управління культури та мистецтв КМДА, поряд із традиційними заходами, такими як Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром» та Міський конкурс серед випускників 2010 року «Київський вальс», Міжнародний благодійний легкоатлетичний пробіг «Під каштанами» та концерт на Майдані Незалежності, у місті відбудеться низка нових заходів.

У першу чергу це театралізована вистава у парку «Київська Русь» (с. Копачів) та рок-концерт, на якому свої музичні програми презентують 30 українських рок-гуртів.

У Маріїнському парку біля оглядового майданчика відбудеться «Дитячий пленер» (29 травня, 12.00). У ньому візьмуть участь 100 учнів художніх шкіл столиці. Пленер завершиться переглядом вернісажу творчих робіт, що створять учні та студенти – «Вернісаж наживо».

На фотовиставці «Київ очима киян», яка відкриється 29 травня о 16.00, будуть представлені кращі фотороботи київських фотохудожників та визначені переможці фотоконкурсу.

Вперше біля Пасажу буде відкрито Площу Зірок та вшановано імена найвидатніших діячів культури і мистецтва столиці.

«У проведенні традиційних заходів також передбачені нові творчі концепції, програми наповнені новим змістом, розрахованим на всі вікові категорії присутніх. Так, у концерті «Як тебе не любити, Києве мій!», що відбудеться ввечері 30 травня на Майдані Незалежності, враховуючи чисельну молодіжну аудиторію на святі, плануються виступи кращих молодіжних гуртів міста та України: «Доміно», «Закльопки», «Гарячий шоколад», «Нікіта», «Алібі», «Пара Нормальних», «Скай», «ТІК» та інші. Окрім того, в концерті візьмуть участь заслужена артистка України Анжеліка РУДНИЦЬКА, співаки Василь ЛАЗАРОВИЧ, Міла НІТІЧ, Юлія ВОЙС та інші популярні молодіжні виконавці», – підкреслила начальник Головного управління культури та мистецтв КМДА Світлана ЗОРІНА.

Після закінчення святкового концерту на Майдані Незалежності відбудеться святковий феєрверк, додала вона.

Вона також нагадала, що у святкові дні будуть відкриті двері усіх закладів культури, підпорядкованих Головному управлінню культури і мистецтв.

Зокрема, у кінотеатрах міста пройдуть тематичні покази художніх та хронікально-документальних фільмів, присвячених місту Києву: «Святий Київ наш великий», «Архітектурні перлини Києва» та інші. У парках культури та відпочинку міста відбудуться святкові концертні та розважальні програми, вечори відпочинку для людей похилого віку, масові народні гуляння, працюватимуть містечка атракціонів і спортивні майданчики.

У бібліотеках та музеях міста пройдуть огляди літератури і книжкові виставки, вечори поезії, тематичні книжкові полиці, вікторини, присвячені історії нашого міста. В Українському центрі народної культури «Музей Івана Гончара» пройде виставка-ярмарок Українського народного мистецтва до святкування Дня Києва.

Гостинно будуть відкриті двері до міських академічних театрів, де шанувальники театру зможуть переглянути кращі вистави сезону.

На День столиці та День Києва планується проведення святкових заходів не лише у центрі міста, а також у районах. Згідно з програмами, наданими райдержадміністраціями, в районах відбудуться різноманітні культурно-масові та мистецькі заходи: фестивалі, виставки-ярмарки, масові театралізовані свята за участю майстрів мистецтв та художніх колективів, творчих спілок, народних майстрів, вихованців дитячих творчих студій та закладів естетичного виховання, закладів освіти і підліткових клубів районів; молодіжні святкові та благодійні акції, концертно-мистецькі програми, спортивні змагання та конкурси.