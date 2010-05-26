У Кіровоградській області сільгоспродукти подорожчали на 7%

У січні-квітні 2010 року продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Кіровоградської області скоротився на 8,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при цьому ціни зросли на 7,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Продукти тваринного походження подешевшали на 1,1%, їх продаж скоротився на 11,9%. Продаж продуктів рослинництва збільшився на 7,5% при зростанні цін на 37,7%.

У січні-квітні 2010 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на ринках області хлібобулочна продукція подорожчала на 18,3%, картопля – на 71,3%, овочі – на 54,5%, цукор – в 2,2 разу, масло соняшникове – на 27,1%, молочні продукти – на 35,7%, яйця – на 33,3%.

Подешевшали на 6,9% м`ясопродукти.