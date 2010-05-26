На Прикарпатті майже 40% електромереж потребують заміни

У гірських районах Івано-Франківської області майже 40% електромереж напругою 0,4-10 кВ, або понад 2,5 тис. км, потребують повної заміни чи реконструкції.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив на засіданні колегії облдержадміністрації начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури ОДА Олег БІЛОУС.

За його словами це пов’язано з тим, що лінії електромереж у гірських районах Прикарпаття побудовані у 60-70-х рр. ХХ століття і вже вичерпали свій амортизаційний ресурс. Нині вони перебувають в аварійному стані.

На його думку інтенсивний розвиток туризму в гірській частині області (Івано-Франківщина визнала туризм пріоритетом свого розвитку – УНІАН) вимагає побудови нових електромереж. А для їх реконструкції і модернізації у гірській місцевості області до 2015 р. необхідно 745,6 млн. грн.

О.БІЛОУС запропонував колегії звернутися до уряду з проханням щодо виділення необхідних коштів для цього із держбюджету відповідно до ст. 3 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».