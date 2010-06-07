Мавпи люблять роздивлятися людей у зоопарку так само, як ті їх

Мавпи в зоопарку люблять роздивлятися відвідувачів так само, як і людям подобається роздивлятися їх самих, з`ясували вчені з університету Мельбурна і зоопарку Вікторія.

Автори дослідження, професор Пол ХЕМСВОРТ (Paul Hemsworth) з екологічного факультету університету і його колеги, вивчали особливості взаємодії тварин і відвідувачів зоопарку, передає РІА «Новости».

«Колишні дослідження показували, що велика кількість відвідувачів у зоопарку викликає стрес у тварин, проте інтерпретація цих даних викликала певні труднощі. Тому ми почали досліджувати відносини відвідувачів зоопарку і орангутангів», - розповідає П.ХЕМСВОРТ, слова якого наводяться в повідомленні університету.

Учені провели експеримент з п`ятьма орангутангами в зоопарку Мельбурна, яким була надана можливість ховатися від гостей зоопарку або навпаки, сидіти у них на виду.

«Як ми й чекали, якщо орангутанги відчувають стрес від контактів з відвідувачами, то вони будуть більше часу проводити, сховавшись», - пояснив П.ХЕМСВОРТ.

«Проте, - каже вчений, - ми виявили зворотну ситуацію: мавпи прагнули до відкритого вікна, проводили перед ним значно більше часу, постійно дивилися в нього. Це означає, що люди привертають увагу орангутангів, дуже цікаві їм».

Дослідники зазначають, що отримані ними результати допоможуть поліпшити умови утримання тварин у зоопарках, враховуючи поведінку відвідувачів і реакцію тварин на них.