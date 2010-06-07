«Крафт Фудз Україна» презентував новий крекер

«Крафт Фудз Україна» вивів на український ринок крекер TUC, який вже продають у Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Бельгії, Фінляндії, Іспанії, Швейцарії, Данії, Китаї, Пакистані, Тунісі та Південній Африці. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Ми розширили портфель продукції ЗАТ «Крафт Фудз Україна» продуктом, який має багаторічну історію у більш ніж 20-ти країнах світу. Окрім того, в Україні ми вперше запустили TUC у зручному кишеньковому форматі», - прокоментувала бренд-менеджер категорії печива Оксана НАДЯК.

Крекер представлений у трьох смаках: солоний класичний, солоний зі смаком сиру, солоний зі смаком паприки, та двох форматах упаковки – 21 г та 100 гр.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Крафт Фудз Україна» - українське підприємство, що входить до групи компаній Kraft Foods.

В Україні до складу підприємства входять: Тростянецька шоколадна фабрика «Україна» та Вишгородська філія з виробництва картопляних чіпсів. З 2005 року на підприємстві розпочалося також фасування розчинної кави та кавових міксів.

Торгові марки: «Корона», Milka; «Ведмедик «Барні», TUC; «Люкс»; Jacobs, Carte Noire, Maxwell House.