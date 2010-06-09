На Кіровоградщині кількість безробітних скоротилася на 30%

У січні-травні 2010 року кількість незайнятих громадян у Кіровоградській області скоротилась на 30% (9,5 тис.) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 31,7 тис.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному центрі зайнятості.

Статус безробітного мали 27,7 тис. осіб, з них 12 тис. проживали у сільській місцевості, решта – жителі міст.

На 1 червня кількість вакансій у службах зайнятості становила 1,1 тис., у тому числі для робітників – 0,6 тис., для службовців – 0,4 тис. та 0,1 тис. – для осіб, які не потребують спеціальної підготовки. Найбільший попит існує на спеціалістів робітничих професій: тракториста, слюсаря, кухаря, електрогазозварника, водія, охоронця, швачки.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості у січні-травні 2010 року, становила 10,8 тис. осіб. Проходили професійне навчання 3,8 тис. безробітних, в оплачуваних громадських роботах взяли участь 6,6 тис. осіб.

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України за цей період на допомогу по безробіттю в області було витрачено 35,1 млн. грн.

Середньомісячний розмір виплаченої допомоги складав 594,21 грн.