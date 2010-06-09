Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів

В середу, 9 червня, відзначають неофіційний Міжнародний день друзів. Сама традиція відзначати День друзів зародилася в США у 1935 році – тоді Конгрес Сполучених Штатів оголосив першу неділю серпня Національним днем дружби, відтоді свято відзначають щорічно, проте неофіційний Міжнародний день друзів святкують і 9 червня.

Цього дня необхідно проводити час зі своїми друзями, висловлювати їм любов і пошану. В День друзів можна обмінюватися подарунками, квітами, листівками, особлива традиція цього дня – дарувати один одному пов`язки на руку.

Групи дружби дуже популярні в Індії і Непалі. Крім того, з появою соціальних мереж День дружби став масштабним святом, яке відзначають в режимі онлайн. У 1997 році Організація Об`єднаних Націй затвердила Вінні ФУ на посаду посла Дружби в світі.

Нагадаємо також, що в 1986 році в США був заснований Міжнародний день обіймів, його відзначають 21 січня.

Кореспондент