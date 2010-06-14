ДАІ виявила 2 тисячі автобусів з технічними несправностями

Державтоінспекція у рамках комплексу профілактичних заходів "Автобус – 2010" виявила 2 тисячі одиниць пасажирського автотранспорту з технічними несправностями, що загрожують безпеці дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за словами заступника начальника управління Департаменту Державтоінспекції МВС України Василя РУБЛЮКА, працівники ДАІ ретельно перевіряють готовність автобусів, мікроавтобусів та іншого пасажирського автотранспорту до експлуатації у літній період, і в першу чергу справність запасних та аварійних виходів, укомплектованість, відповідність переобладнання транспортних засобів законодавчим нормам. Також здійснюється посилений контроль за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, проходженням обов`язкового технічного огляду автобусів перед виїздом на маршрут.

З початку заходів працівники Державтоінспекції здійснили перевірки більше 1,6 тис. автоперевізників, які надають послуги з пасажирських перевезень. Оглянуто майже 19 тис. автобусів і мікроавтобусів. При цьому вже виявлено виявлено 2 тис. одиниць пасажирського автотранспорту з технічними несправностями, що загрожують безпеці дорожнього руху.

Зокрема, виявлено 310 автобусів і мікроавтобусів, що експлуатувалися з несправними або заблокованими запасними (аварійними) виходами, 280 автобусів зі встановленими додатковими місцями для сидіння, 107 автобусів, що переобладнані для роботи на газовому паливі з порушенням чинних вимог.

За результатами цих перевірок працівниками ДАІ тимчасово заборонено експлуатацію 1,2 тис. одиниць пасажирського автотранспорту.

За виявленими фактами порушень (у тому числі Правил дорожнього руху) працівниками Державтоінспекції складено майже 8 тис. адмінпротоколів, з них 273 - на посадових осіб автогосподарств пасажироперевізників за випуск на лінію технічно несправного автотранспорту, майже 500 - за порушення вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Крім того, видано майже 1 тис. приписів ДАІ на усунення виявлених недоліків та порушень.