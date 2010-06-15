Кабмін виділить 900,7 млн. грн. на будівництво доступного житла

Кабінет міністрів своєю постановою про «Порядок використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, зокрема військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема, шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, і компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян» виділить 900,7 млн. грн. на надання державної підтримки особам, які перебувають на обліку з покращення житлових умов, на будівництво і придбання доступного житла.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, при цьому 115,9 млн. грн. Буде спрямоване на придбання житла на умовах пайової участі для окремих категорій громадян, зокрема, військовослужбовців і молодих сімей, 200 тис. грн. – на внесення змін до державних будівельних норм з урахуванням архітектурно-планувальних, конструктивних і технічних рішень, санітарно-гігієнічних вимог до доступного житла, 11,35 млн. грн. – на формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують покращення житлових умов, 11,85 млн. грн. – на компенсацію Державній іпотечній установі витрат з придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян.

Документ також передбачає створення спеціальної міжвідомчої комісії, в обов`язки якої входитиме розгляд пропозицій щодо формування переліку житлових будинків, на будівництво чи на придбання житла в яких можуть прямувати кошти Стабфонду.

Виконання постанови забезпечить реалізацію в 2010 році Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 рр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 червня ц.р. своєю постановою затвердив Порядок використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення громадян житлом. Йдеться про використання передбачених у Стабфонді Держбюджету-2010 1 млрд. 040 млн. грн. на закупівлю доступного житла в недобудованих об`єктах.