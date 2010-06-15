Хорольський МКК пропонує новий формат дитячих сумішей

Під торговою маркою “Малиш”

Український виробник дитячого харчування ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» доповнює асортимент молочних дитячих сумішей «Малиш» з додаванням злаків (рис, гречка, вівсянка), випускаючи новий зручний формат вагою 250 грамів. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії. За повідомленням, тепер мами зможуть купити суміш «для першої проби», «для початку годування» в зручному і вигідному форматі.

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