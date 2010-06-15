У Луганській області подорожчали фрукти

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) на споживчому ринку Луганської області в травні 2010 р. склав 99,5%, що на 0,1 п.п. більше загальнодержавного рівня (99,4%) і на 1,3 п.п. менше відповідного показника по Луганській області в травні 2009 року (100,8%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління статистики в Луганській області.

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої протягом травня знизилися на 1,2% (по Україні в цілому – на 1,4%). Найбільш подешевшали яйця (на 35,5%), молоко (на 6%), цукор і сир (на 4,9%). На 3,7% подешевшала сметана, на 3,6% – кисломолочна продукція, на 3,4% – вершкове масло, на 2,9 % – рис, на 2% – тваринні жири, на 0,4% – яловичина, на 0,3% – соняшникова олія. Варто відзначити сезонне зниження цін на овочі (на 1,4%), в т.ч. на огірки (на 31,8%), помідори (на 19,8%), капусту (на 3,8%), картоплю (на 1,9%).

Водночас, на 4,9% подорожчали фрукти, на 3,7% – м`ясо птиці, на 1,0% – варені ковбаси, на 0,8% – риба і рибопродукти, на 0,6% – маргарин, і згущене молоко, на 0,5% – хліб, на 0,4% – макаронні вироби, цукристі і борошняні кондитерські вироби, на 0,3% – свинина.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 0,3%.

Вартість комунальних послуг і товарів, пов`язаних із утриманням і ремонтом житла, не змінилася. Водночас, проживання в гуртожитках подешевшало на 3,0% при подорожчанні послуг з поточного ремонту житла на 0,2%.

У сфері охорони здоров`я ціни підвищилися на 1,5%, що пов`язане з подорожчанням діагностичних послуг (на 3,8%), консультацій фахівців (на 2,2%), фармацевтичної продукції (на 1,2%).

Зростання цін на бензин (у травні на 0,5%) вплинуло на збільшення цін і тарифів в транспортній галузі (на 0,2%).

На 1,1–0,2% зросли ціни в ресторанах і готелях, у сфері освіти, на одяг і взуття, відпочинок і культуру. Також за минулий місяць на 0,1%, подешевшали предмети домашнього вжитку, побутова техніка, зв`язок.