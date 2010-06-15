Восени подорожчають продукти харчування

Економічний експерт Андрій НОВАК прогнозує досить значне зростання цін на ринку продуктів харчування восени.

Він нагадав, що певне зниження цін "вже відбулося", і саме на цьому рівні будуть триматися ціни протягом літа. А з осені зіграє фактор зростання цін на ціноформуючих ринках, стверджує експерт.

"Оскільки основні ціноформуючі ринки показали зростання – ринки енергоресурсів (зокрема, пального. - Ред.), - то це потягне за собою підвищення транспортних послуг. А транспортні послуги, наприклад, складають більшу частину собівартості всієї продукції. І це, у свою чергу, призведе до підвищення цін на продукти харчування", - зазначив А.НОВАК.

На запитання, які саме продукти харчування подорожчають у першу чергу, експерт відповіді не дав. На його думку, "це залежатиме від двох чинників".

"Перший чинник – на яких продуктах харчування держава буде займатися субсидіюванням, і другий – це імпорт. Тобто, які продукти та в яких об’ємах будуть завозитись на ринок України. Це спрогнозувати досить важко, оскільки все залежить від політики уряду конкретно на даних ринках продуктів харчування", - повідомив А.НОВАК.

ІМК