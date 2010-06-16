У Вінницькій області банани подешевшали на 11,9%

Індекс споживчих цін у Вінницькій області в травні складав 99,2%, з початку 2010 року – 102,8%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в травні до квітня 2010 ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 1,6%.

Споживчі ціни на яйця знизилися на 21%, на 9,5% подешевшало молоко, на 7,4% - сало та інші тваринні жири, на 7,3% - сир, на 6,7% - масло, на 0,8% - масло соняшникове.

Водночас, хліб і хлібопродукти, риба і продукти з риби подорожчали на 0,5%, м`ясо птиці - на 4,9%.

Овочі подешевшали на 2,7%, в т.ч. огірки і помідори - на 3,7%, капуста - на 2,7%. Картопля знизилася в ціні на 10,2%.

На 2,9% знизилися ціни на фрукти, зокрема, на банани - на 11,9%. Проте яблука подорожчали на 4%.

Цукор подешевшав на 3,8%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 0,4%, при цьому бензин подорожчав на 1,1%.