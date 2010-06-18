У Білорусі подорожчали продукти харчування

У Білорусі ціни на продовольчі товари в травні 2010 року зросли на 0,7%, з початку року на 4%, повідомляє АФН з посиланням на Національний статистичний комітет.

У травні 2010 року в порівнянні з квітнем ціни на цукор зросли на 5%, крупу гречану – на 2,2%, ковбасу варену – на 1,9%, молоко і молочні продукти – на 1,8%.

Свинина, ковбасні вироби і копченина, сир, масло, безалкогольні напої, пиво, чай подорожчали на 1-1,5%, кава, м`ясо птиці, яловичина, масло рослинне, кондитерські вироби – на 0,6-0,9%.

Ціни на капусту свіжу зросли на 36,3%, моркву – на 14%, цибулю ріпчасту – на 10%, картоплю, буряк – на 1,7%.

Огірки свіжі подешевшали на 26,1%, помідори – на 22,7%, перець солодкий – на 1,1%.

Цитрусові плоди подорожчали на 1,9%, банани – на 1,6%. Яблука подешевшали на 1,5%.

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